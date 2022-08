Zweibrücken : Euroclassic-Festival bietet viel mehr als Klassik

„Über sieben Brücken musst du gehn“ – „Ostwind“ (so das Euroclassic-Motto 2022) bringt auch die DDR-Kultband Karat nach Zweibrücken. Foto: Michael Petersohn

Zweibrücken Sieben der 26 Konzerte finden in Zweibrücken statt, zwei in Zweibrücken-Land. Dort ist auch der Auftakt am Samstag in Contwig.

Das jährlich überregional stattfindende Festival Euroclassic beginnt am kommenden Samstag. „Ostwind“ lautet das Festivalmotto 2022, ebenso wie beim rheinland-pfälzischen Kultursommer. Das grenzüberschreitende Euroclassic-Musikfestival findet vom 27. August bis 30. Oktober in den Städten Zweibrücken, Pirmasens, Blieskastel, Bitche (Frankreich) sowie in den Gemeinden von Zweibrücken-Land und dem Bitscher Land statt. Insgesamt 26 Konzerte mit nationalen und internationalen Künstlern stehen auf dem Festivalprogramm.

„Das Motto ,Ostwind‘ zieht sich dabei wie ein roter Faden durch das Programm und beschränkt sich nicht nur auf die Herkunft der Künstler*innen, die unter anderem aus Polen, Ungarn, Russland, Belarus und Ostdeutschland zum Festival eingeladen sind“, schreibt das Zweibrücker Kultur- und Verkehrsamt, bei dem die Festivalleitung liegt. „Auch inhaltlich entführen die Konzerte mit Werken tschechischer, rumänischer, russischer und ungarischer Komponist*innen, traditioneller Musik osteuropäischer Länder und auch Klezmer-Musik in die musikalische und kulturelle Vielfalt des europäischen Ostens.“

Die musikalische Vielfalt erstrecke sich von modernen Klängen des russischen Fingerstyle-Gitarristen Alexandr Misko über Songs der ostdeutschen Kult-Band Karat bis zu russischen Volksliedern und Folklore, dargeboten von den Bolschoi Don Kosaken. Große Namen wie Jan Josef Liefers und Moka Efti (die Band aus „Babylon Berlin“, sind ebenfalls im Festivalprogramm.

Der berühmte Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers (vorn mit Hut) kommt mit seiner Band Radio Doria nach Zweibrücken. Foto: Joachim Gern

„Für einen fulminanten Start sorgt der LandesJugendChor Rheinland-Pfalz“ am kommenden Samstag, 27. August, beim Eröffnungskonzert in der Kirche St. Laurentius in Contwig. „Unter Leitung der belarussischen Dirigentin Inessa Bodyako präsentiert der LandesJugendChor ein abwechslungsreiches und spannendes A-cappella-Programm mit Werken belarussischer und russischer Komponist*innen.“

In Zweibrücken stehen sieben der Euroclassic-Konzert auf dem Programm, teilt das Kulturamt weiter mit. Und gibt folgenden Überblick:

In Zweibrücken geht es am Samstag, 3. September los mit dem russischen Gitarristen Alexandr Misko: „Der moderne Fingerstyle-Gitarrist verzaubert sein Publikum mit seiner progressiven wie einzigartigen Spieltechnik und verblüfft mit seinen verrückten Interpretationen von Rap-Songs bis hin zu klassischen Arrangements.“

Etwas ruhiger aber nicht weniger unterhaltsam gehe es am Donnerstag, 15. September weiter mit dem polnischen Vokalensemble „Affabre Concinui – The Polish Chamber Singers“. Das Repertoire des Ensembles umfasse mehr als 300 Stücke von der Renaissance bis zur Gegenwart, von Mendelssohn bis Mercury, von Kirchenmusik bis Pop.

Klassik bis Rap bietet der Fingerstyle-Gitarrist Alexandr Misko. Foto: Timur Khanov

Das Moka Efti Orchestra, die Big Band aus der Erfolgs-TV-Serie „Babylon Berlin“, gastiert am Samstag, 17. September in der Zweibrücker Festhalle: „Das 14-köpfige Ensemble bringt die Musik und das Lebensgefühl der 20er Jahre zurück und lädt buchstäblich ein ins ,Moka Efti‘, einen der Unterhaltungspaläste des Berlins dieser Zeit und prominenter Handlungs-Schauplatz aus der Serie ,Babylon Berlin‘.“

Fulminant gehe es am Freitag, 30. September mit der ostdeutschen Kult-Band Karat weiter. Das Kulturamt verspricht: Ein unvergessliches Live-Event der Extraklasse mit Gänsehautgarantie!“ Im Gepäck haben Karat sowohl bekannte Hits als auch neue Lieder ihres letzten Albums „Labyrinth“.

Das Bläserensemble „ARUNDOSquintett“ begeistere das Publikum am Freitag, 21. Oktober mit origineller Klassikmusik und charmanten Moderationen: „Das junge Spitzenensemble überzeugt mit seiner unbändigen Spielfreude, mitreißender Frische sowie seinem perfekt aufeinander abgestimmten Spiel.“

Auf Lagerfeuer-Feeling setzen am Sonntag, 23. Oktober, Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria. Neben neuen Arrangements, mit denen sie die Highlights ihrer letzten Studioalben neu interpretieren, werden erstmals Titel präsentiert, „die eigens für die intimeren Konzertabende komponiert wurden“.

Trotz Ukraine-Krieg wird beim Euroclassic-Festival auch viel Russisches geboten, etwa von den Bolschoi Don Kosaken. Foto: Kultopolis

Am Sonntag, 30. Oktober gastieren die 35 Opernsolisten der Bolschoi Don Kosaken mit ihrer legendären Stimmgewalt. „Ein Repertoire quer durch die russische Folkmusik und Folklore, gepaart mit den schönsten Kosakenliedern aus dem alten Russland, schaffen ein unvergleichliches Musikerlebnis“, so die Pressemitteilung.

In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wird es außer dem Eröffnungs- noch ein zweites Konzert gegeben: Am Freitag, 16. September, gastiert im St. Fabianstift Hornbach das Ensemble Labyrinthus aus Russland mit mittelalterlicher Musik aus dem 12. bis 14. Jahrhundert.