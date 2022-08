Verwesung dauert länger als Gräber-Ruhezeit : Boden bereitet Bechhofer Friedhof Probleme

Bechhofen Weil wegen der Bodenbeschaffenheit nicht in allen Erdgräbern die Leichen in der vorgegebenen Ruhezeit verwesen, prüfen der Bechhofer Bürgermeister und der Rat nun Alternativen für ein neues Friedhofskonzept.

Friedhöfe sind landläufig ein Spiegelbild der Gemeinde. So, wie eine Gemeinde die letzte Ruhestätte ihrer Verstorbenen hegt und pflegt, soll der Umgang mit den Bürgern generell sein, so der Volksmund in seiner Einschätzung. In Bechhofen wird derzeit nach Lösungen gesucht, um zur richtigen Balance in vielen Fragen zu kommen, was die künftige Friedhofsgestaltung angeht. Denn, auf dem jetzigen Gottesacker des Ortes unweit des letzten Neubaugebietes „Daumenbösch“, verhindert die Bodenbeschaffenheit ein schnelles Verwesen.