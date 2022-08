Zweibrücker Polizei lobt Verkehrsteilnehmer : Noch keine Staus wegen defekter Ampeln – Aber nach Ferien?

Die Ampeln an der zentralen Kreuzung blinken nur noch gelb. Foto: privat

Zweibrücken Polizei sieht an Kreuzung Saarland-/Hofenfelsstraße noch keine Problem, erwägt aber nötigenfalls Maßnahmen. Ein Bürger macht einen Vorschlag.

Infolge eines Defekts und noch unabsehbarer Ersatzteil-Lieferprobleme fällt eine der wichtigsten Zweibrücker Ampelanlagen – an der Kreuzung Hofenfels-/Saarland-/Landstuhler Straße – möglicherweise noch lange aus.

Die Polizei Zweibrücken hat am Mittwoch die Beobachtungen der Stadtverwaltung (wir berichteten) zwar bestätigt, dass es derzeit noch keine Staus an den ausgefallenen Ampeln gibt. „Die Situation vor Ort wurde am 23. und 24. August (Stoßzeiten) durch die Polizei überprüft. Hierbei war kein erhöhtes Verkehrsaufkommen und auch keine gefährlichen Situationen festzustellen“, schreibt der stellvertretende Inspektionsleiter Eduard Engler, zumal ja die Landauer Straße wieder befahrbar sei. Englert schränkt jedoch ein, die Situation könne sich möglicherweise verschlechtern: „Zurzeit ist aber auch Ferien-/Urlaubszeit.“