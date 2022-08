21-jährige macht Pflege-Ausbildung in Homburg : Zweibrücker Talent hofft auf „Firework“ bei The Voice of Germany

Felicia Faber ist am Freitagabend ab 20.15 Uhr auf Sat1 bei „The Voice of Germany“ zu sehen. Foto: André Kowalski Pro7/Sat1

Zweibrücken/Homburg The Voice of Germany – Staffel 12: Gebürtige Bexbacherin Felicia Faber will mit Katy-Perry-Hit die „Blind Audition“ bestehen. Auf dem Weg zum Star hat sie eine Hürde schon überwunden.

Zweibrücker mit Saar-Vergangenheit und Saarländer mit Zweibrücker Vergangenheit sind bei der beliebten Casting-Show „The Voice of Germany“ dieses Jahr stark vertreten. Schon zumindest eine große regionale Berühmtheit ist der langbärtige Ex-Zweibrücker Blues-Rocker James Boyle, der heute in Saarbrücken lebt und arbeitet (wir berichteten ausführlich).

Zweibrückerin und Saarbrücker bei The Voice of Germany

Doch wie unsere Zeitung nun herausfand, will außer dem 54-jährigen Boyle auch eine junge, noch deutlich unbekanntere Zweibrückerin die beste Stimme Deutschlands werden: Felicia Faber. Die 21-jährige gebürtige Bexbacherin hat diesen Freitagabend, 26. August, bei „The Voice of Germany“ ihren ersten (und hoffentlich nicht letzten) Auftritt. Boyles Termin steht noch nicht fest.

Die TVOG-Talentshow der Pro7/Sat1 Mediagroup wird seit 2011 ausgestrahlt und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Die Jury, die in diesem Jahr aus Peter Maffay, Stefanie Kloß, Marc Forster und Rea Garvey besteht, sitzt mit dem Rücken zu den Künstlerinnen und Künstlern. Sodass nicht nach dem Äußeren bewertet wird, sondern nur nach Stimme. Dreht sich ein Jurymitglied bei diesen „Blind Auditions“ um, sind die Kandidaten eine Runde weiter. Drehen sich zwei oder mehr Jurymitglieder um, dürfen die Sängerinnen und Sänger auswählen, mit welchem Jurymitglied sie weiter arbeiten wollen.

Vom Dschungelbuch bis Metallica. Gibt's so auch nur bei #TVOG. #TheVoice of Germany. Dritte Blind Audition. Heute. Bei uns. Mit euch. pic.twitter.com/R4D75crChz — ProSieben (@ProSieben) August 25, 2022

Felicia Faber bei TVoG 2022: „Da dachte ich, ich traue mich mal“

Felicia Faber singt schon seit sie 13 ist. Die Musik-AG in der Schule hatte es ihr angetan. Zudem hat die 21-Jährige, die in Zweibrücken wohnt und in Homburg eine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege macht, bei Auftritten und Veranstaltungen Erfahrung im regionalen Musikbusiness gemacht. Bei TVOG mitzumachen, war eine spontane Entscheidung.

„Eigentlich bin ich eher schüchtern“, gibt sie zu. In Social Media und von Familien und Freunden bekam das Talent viel Zuspruch. „Da dachte ich, ich traue mich mal. Habe ja nichts zu verlieren und kann nur an Erfahrung gewinnen“. Und das hat sie bereits. „Ich habe so viele tolle Leute beim Dreh kennengelernt und richtige Talente, es hat wirklich Spaß gemacht“, freut sich Felicia Faber.

Kandidatin aus Zweibrücken: So lief das Casting für The Voice of Germany

Vier Vorrunden musste sie gesanglich überstehen, um bei den „Blind Auditions“ in der Sendung vor beziehungsweise hinter der Jury zu landen. Und wenn sich nun gar keiner umdreht? „Wenn sich jemand umdreht, freue ich mich natürlich sehr, wenn nicht dann leider nicht, ich gehe ohne hohe Erwartungen rein.“

Wer sich von den Jurymitgliedern umdreht, ist der 21-Jährigen nicht wichtig. Aber weil sie nach eigenem Bekunden schon gefühlt 1000 Mal gefragt wurde, über wen sie sich am meisten freuen würde, hat sie sich für Rea Garvey entschieden. Der irische Sänger und Komponist war Frontman der Band „Reamon“, die sich 2010 aufgelöst hat und mit dem Hit „Supergirl“ noch einigen im Ohr sein dürfte. „Der Rea Garvey wäre dann so mein Musikstil,“ so Felicia Faber.