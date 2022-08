BMW Z3 in Carl-Pöhlmann-Straße : Unfallflucht in Niederauerbach

Unfallflucht in Niederauerbach

BMW Z3 in Carl-Pöhlmann-Straße

Zweibrücken Die Polizei berichtet von einem vierstelligen Schaden an dem BWM-Roadster.

Ein unfallflüchtiger Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag (23.8.) im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.40 Uhr einen roten BMW Z3 in der Carl-Pöhlmann-Straße beschädigt. Eine Delle wurde in der Fahrertür festgestellt. Schadenshöhe: ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Zweibrücken, Tel. (0 63 32) 97 60 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.