Merkwürdige Beute : Einbruch in Schulturnhalle des Hofenfels-Gymnasiums

Das Hofenfels-Gymnasium an der Zeilbäumerstraße (Archibild). Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Am Montag (22. August) gegen 18 Uhr, wurde durch Zeugen festgestellt, dass zuvor wohl mehrere Personen in die Sporthalle des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums in der Zeilbäumerstraße eingedrungen waren.