Drogenhandel-Urteil am Landgericht Zweibrücken : Gefährliche Dealer-Waffe oder harmloses Angler-Utensil?

Zweibrücken Das Landgericht hat einen 31-jährigen Zweibrücker wegen bewaffneten Drogenhandels zu viereinhalb Jahren Haft und Entzug verurteilt.

Gleichwohl wurde der 31-jährige Zweibrücker bereits am ersten Verhandlungstag wegen bewaffneten Drogenhandels in einem minder schweren Fall in Tateinheit mit Drogenbesitz zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Ein minder schwerer Fall deshalb, weil „ein Schlagstock wesentlich ungefährlicher ist als beispielsweise eine Schusswaffe“, erläuterte der Vorsitzende Richter Michael Schubert. Er ordnete zudem die Einweisung des seit frühester Jugend Drogenabhängigen in eine Entziehungsanstalt und den dreimonatigen Direktvollzug der Gefängnisstrafe an.