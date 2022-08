Beim Geldabheben in Zweibrücken : Dreister Diebstahl eines Gehstocks in Sparkasse

Der Sparkassen-Eingang zu den Geldautomaten am Zweibrücker Schlossplatz (Archivbild). Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Am Mittwochvormittag wollte eine 69-Jährige in der Sparkasse Südwestpfalz am Zweibrücker Schlossplatz Geld abheben. Zuvor stellte sie ihren Gehstock im Besucherbereich der Sparkasse ab, um die Hände zum Geldabheben frei zu haben.

Während die Frau am Geldautomaten beschäftigt war, entwendete eine unbekannte Person den abgestellten Gehstock, teilte am Donnerstag die Polizeiinspektion Zweibrücken mit. Zeugen, die etwas möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (0 63 32) 97 60 bei der Polizei zu melden.

(red)