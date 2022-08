Mythos Sportwagen 2022 in Zweibrücken : Auf Flugplatz dem Mythos Sportwagen gefrönt

Ein Plymouth Barracuda aus der US-Rennsportserie „Nascar“ im Kräftemessen mit einem moderneren, einsitzigen Rennsportwagen. Spaß hatten beide Piloten . Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Etwa 60 bis 70 Sport- und Rennwagen sowie Motorräder waren am Samstag in Zweibrücken zu bestaunen und zu hören. Die Teilnehmer kamen teils von weit her.

Neuauflage für den Mythos Renn- und Sportwagen auf dem Triwo-Flugplatz Zweibrücken. PS-starke Boliden, sportlich im Äußeren und mehr noch unter der Motorhaube „gestylt“, drehten am Samstag auf dem Triwo-Flugplatz Zweibrücken ihre Runden. Motorsportbegeisterte hatten selbst weitere Anfahrtswege in Kauf genommen, um hautnah dabei zu sein.

Der Zweibrücker Fahrradhändler Sascha Sieber tauschte sein feines Radtrikot gegen einen feuerfesten Overall und chauffierte im Porsche-Renntaxi Geschwindigkeitfans über die Rundstrecke. Auch Norbert Schneider, Holzberbeitungs-Unternehmer und Nascar-Enthusiast, konnte dank der Veranstaltung „Mythos Sportwagen“ in der Heimat seinem Hobby frönen und freute sich darüber grenzenlos. Der Zuschauerzuspruch dagegen hielt sich diesmal in Grenzen, wohl wegen der späten Bekanntmachung und geringen Bewerbung der Veranstaltung.

Ob aktiver Motorsportler, Fan oder beiläufig interessierte Zuschauer, der Mythos Renn- und Sportwagen, gleich ob aus der Vergangenheit oder der Gegenwart, bleibt lebendig. Diesen Samstag war es wieder soweit. Motorensound als Musik für die Ohren, hautnaher Kontakt zu den Lenkern der Boliden, die meisten mit einem abnehmbaren Lenkrad, mehr oval denn rund, bestückt. Mit schraubenden und putzenden Mechanikern auf Du und Du in nicht enden wollenden Fachsimpeleien oder auch mal „nur“ einer Wissensfrage.

Nicht nur schnell auf dem Boden und dem Rundkurs: Wer wollte, konnte den „Mythos Sportwagen“ auch aus luftiger Höhe genießen, aus der Perspektive eines Helikopters. Foto: Norbert Schwarz

Doch nicht allein jene, die mit dem Fuß die Horde „röhrender oder brüllender“ vierrädriger Pferde freigeben, kamen dabei auf ihre Kosten. Steuerkünstler auf zwei Rädern wussten gleichfalls die Gunst der Stunde zu nutzen und über den ausgeflaggten Parcours des großen Kurses ihre Runden auf zwei Rädern zu drehen, schließlich hat der Flugplatz Zweibrücken auch dieserhalb schon in der Vergangenheit Sportgeschichte geschrieben, war Rundkurs für die Superbikes gewesen. Dass das diesmal nicht so klappte, wie zuvor mit dem bayrischen Event-Organisator Wolfgang Fousek abgesprochen, wurmte den 23-jährigen Contwiger Hendrik Debrie, der gern auf seiner Honda und als Mitglied des Fahrerteams Gerhard Wacker seiner Runden gedreht hätte.

Etwas mehr Nachsicht ließ dieserhalb Sascha Sieber walten, der mit zwei unterschiedlichen Standbeinen bei diesem Ereignis vertreten war. „Wir haben das große Angebot mit einer mobilen Fahrradausstellung bereichert und Mitarbeiter Marc Stegner überzeugte die Kunden sogar bis hin zum fertigen Radkauf, das ist doch was. Das Angebot, im Renn-Porsche Mitfahrern für die fünf Kilometer lange Strecke atemlos zu bugsieren, hat gleichfalls riesigen Spaß gemacht. Organisationsmängel ja, aber bei einer Großveranstaltung, wo viele von überall herkommen, da läuft nicht immer alles ganz nach Plan“.

Flugschauen von Großflugmodellen rundeten das bunte Programm ab. Foto: Norbert Schwarz