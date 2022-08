Neuerung bei den Coaches : „The Voice of Germany“: Zuschauer irritiert – „das geht so nicht“

„The Voice of Germany“: Zuschauer irritiert – „das geht so nicht“

Am Donnerstag startete die 12. Staffel von „The Voice of Germany“. Während Neuzugang Peter Maffay bei den Zuschauern für Begeisterung sorgte, störte eine Sache viele Twitter-User mächtig.

„The Voice of Germany“ (TVOG) ist zurück. Am Donnerstag, 18. August (20.15 Uhr), ist die neue Staffel auf ProSieben gestartet. An diesem Freitag (20.15 Uhr) steht nun die zweite Folge auf Sat.1 an. Der Sendeplatz am Freitag (früher Sonntag) ist neu. Doch das ist längst nicht die einzige Neuerung.