Musik-Festival in Lothringen : Nancy feiert sein Jazz Festival und lädt Melody Gardot und Kyle Eastwood ein

Beim Musikfestival Nancy Jazz Pulsations sind in diesem Herbst an die 150 Konzerte geplant. Foto: Lucie WDL Photographie

Nancy Die 49. Ausgabe des Musikfestivals Nancy Jazz Pulsations verheißt im Oktober wieder heißen und coolen Jazz. Für das zweiwöchige Festival in Nancy sind Musikerinnen und Musiker aus aller Welt und der Region Grand Est eingeladen. Neben Melody Gardot, Kyle Eastwood und Selah Sue treten auch Gast Waltzing, Triggerfinger und Stochelo Rosenberg auf.

Alljährlich im Herbst blicken Musikfans in Lothringen erwartungsvoll auf die Stadt Nancy. Welche Leckerbissen wird das Programm des dort etablierten und beliebten Musikfestivals Nancy Jazz Pulsations bereithalten? Welche international bekannten Namen stehen im Programm, welche aufstrebenden Künstlerinnen und Künstler gibt es zu entdecken?

Ein Aushängeschild des Festivals, das am 5. Oktober beginnt, ist aufgrund der international bekannten Namen sicherlich das „Eastwood Symphonic“. Mit dem Konzert gibt Kyle Eastwood am Montag, 10. Oktober, eine musikalische Hommage an das filmische Werk seines Vaters, des Regisseurs und Schauspielers Clint Eastwood. Unterstützt wird er von dem Luxemburger Dirigenten Gast Waltzing und dem Orchester der Opéra national de Lorraine aus Nancy. Die sehr persönliche Interpretation einer Auswahl berühmter Filmmusiken von Leinwandklassikern mit oder von Clint Eastwood ist der Auftakt einer Welttournee, die „Eastwood Symphonic“ am 7. Mai 2023 auch in die Luxemburger Philharmonie führen wird. Der erste sinfonische Abend der Tournee wird bei den Nancy Jazz Pulsations mit einem jazzigen Auftritt der Pariser Songwriterin und Gitarristin Gabi Hartmann eröffnet (Konzerte ab 20 Uhr, Karten zwischen 20 und 33 Euro).

Ansonsten gibt es jeden Tag viele weitere Konzerte in der Stadt – von Mittwoch, 5. Oktober, bis Samstag, 15. Oktober. Mit dabei sind unter anderem: die US-amerikanische Jazz-Singer-Songwriterin Melody Gardot am 6. Oktober (20.30 Uhr in der Oper, Karten zwischen 10 und 50 Euro), die belgische Stoner-Rock-Band Triggerfinger (11. Oktober) und die belgische R&B- und Funk-Musikerin Selah Sue (15. Oktober). Einen Abend mit Manouche-Jazz wird am Freitag, 7. Oktober, veranstaltet, wenn Paquito und Sandro mit dem Lorier Gypsy Trio ihre virtuosen Gitarrenklänge von Flamenco bis Be-Bop darbieten und im Anschluss Stochelo Rosenberg, einer der renommiertesten Vertreter dieses Stils, auftritt (ab 20 Uhr in der Salle Poirel, Karten zwischen 15 und 26 Euro).

Neben Jazz, Pop, Rock, Funk und Soul werden auch elektronische Musik, Rap, Reggae, Blues und Weltmusik geboten. Am Sonntag, 9. Oktober, gibt es um 14.30 Uhr im Club Magic Mirrors Konzerte mit freiem Eintritt: Während Gwendoline Absalon Pop und Folk aus La Réunion auf die Bühne bringt, bieten Anti Paalanen Techno aus Finnland und die Band Naudin Rap aus Grand Est. Außerdem sind rund ein Dutzend DJ eingeladen. Neben Veranstaltungen für Kinder stehen für Erwachsene und Jugendliche auch noch spezielle Themenabende auf dem Programm, darunter eine Roller Disco und eine Berliner Techno-Nacht. Die Konzerte finden auf neun Bühnen an verschiedenen Orten im Zentrum von Nancy statt, darunter in der Oper, dem Theater Mon Désert, den Konzertsälen La Manufacture, Poirel und L'autre canal, aber auch in der Basilika St. Epvre sowie im Festzelt und im Club Magic Mirrors, die beide im Parc de la Pépinière nahe dem Place Stanislas aufgebaut werden.

Das Festival Nancy Jazz Pulsations wurde 1973 ins Leben gerufen und hat, dieses Jahr ist es die 49. Ausgabe, längst seine Aufmerksamkeit gefunden. Schließlich haben in den frühen Jahren des Festivals Jazz-Größen wie Ray Charles, Nina Simone, Miles Davis, Bobby McFerrin und Herbie Hancock hier gespielt, bis sich das Festival weiter öffnete und das Electronic-Duo Daft Punk willkommen hieß. Heute ziehen die Konzerte des Festivals pro Ausgabe an die 100 000 Musikfans an.