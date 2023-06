Gemeinderat Contwig Entscheidung über Radwegroute vertagt

Die Empfehlung des Verbandsbürgermeisters fand in der Sache Gehör, wobei die beiden Fraktionsführer anmerkten, dass im Protokoll die Alternativen der Fraktionen aufgezeigt werden. Bereits in der vorletzten Sitzung führte dieser Beratungspunkt zu einer „Gardinenpredigt“ der Ortsbürgermeisterin Brinette (wir berichteten). David Betz (SPD) wollte sich deshalb bei der jetzigen Diskussion in der Sache nochmals zu Wort melden. In der Stellungnahme, sie liegt der Redaktion vor, wollte David Betz in insgesamt sieben Punkten und Schlussbetrachtung die Feststellungen der Ortsbürgermeisterin rückblickend kommentieren. Die Möglichkeit ergab sich allerdings nicht, denn das Gremium lehnte mehrheitlich die beantragte Vortragsmöglichkeit ab. Nicht zur Sache und bereits abgehandelt. Eine redaktionelle Änderung des Protokolls zur letzten Ratssitzung räumte Ortsbürgermeisterin Brinette ein . Dort war David Betz versehentlich als Fraktionsführer der SPD zitiert worden.