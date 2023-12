Etappenziel erreicht Glasfaser hat Contwig erreicht

Derzeit würden die Spuren beseitigt, die beim Verlegen der Erdkabel in allen Ortsstraßen von Contwig entstanden waren. Jetzt komme wieder die kalte Jahreszeit hinzu, gebe es mit dem Asphaltieren Probleme, müsse abgewogen werden welcher Weg der richtige sei, so die Ortsbürgermeisterin. Im kommenden Frühjahr allerdings würde dann endgültig ein Schlussstrich gezogen. Derzeit würden sich die verschiedenen „Anbieter“ abstimmen, wenn die bisherige „Notversorgung“ für den jeweiligen Anschlussnehmer ablaufe. Das klappe in der Regel, bei überbordenden Problemen will Ortsbürgermeisterin Brinette aber auch in solchen Einzelfällen den Bürgern behilflich sein.