Weihnachtsmärkte im Zweibrücker Land „Alle haben sich mächtig ins Zeug gelegt“

Lambsborn Seit Jahren gibt es den Lambsborner Adventsmarkt und auch gleich am Vorabend zum ersten Adventssonntag herrschte beim Dorfgemeinschaftshaus Am Fehrborn vorweihnachtliches Treiben. Bereits ab 15 Uhr war der große Saal im Dorfgemeinschaftshaus selbst zu einer „Basar-Ecke“ umfunktioniert, wussten sich viele an der reichhaltigen Kuchentafel zunächst einmal zu laben und die Kunstfertigkeit etlicher Lambsborner zu bewundern. Mit Einbruch der Dunkelheit öffnet auch die Imbissbuden und Stände im Freigelände des Dorfgemeinschaftshauses ihre Pforten und konnten sich über Zuspruch keineswegs beklagen. Nicht fehlen dürfen die Blasmusikanten des benachbarten Musikvereins Bruchmühlbach. Sie spielten erneut bei diesem zum insgesamt 22. Mal vom Lambsborner Ortskartell organisierten Adventsmarkt auf und ernteten dafür reichlich Beifall. Die Kleinen des Kindergartens erfreuten mit Tanz- und Gesangdarbietungen und sie besuchte später im Verlauf des Nachmittags der Nikolaus mit seinem Gabensack.