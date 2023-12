Gemeinderat Contwig Zwei Millionen Euro für Brücken-Erneuerung

Abriss und Neubau, das ist jetzt die Devise beim Brückenbauwerk B 12 am Ortsende von Stambach in Richtung Falkenbusch. Ein Millionenprojekt, welches die Ortsgemeinde in den kommenden zu stemmen hat, die endgültigen Kosten sind noch nicht einmal bekannt, denn vorerst liegen nur Kostenschätzungen vor. Zu den Brückenneubaukosten von rund 1,47 Millionen Euro kommen jetzt nochmals 450 000 Euro Straßenanbindungskosten hinzu, denn mit solchen Kosten muss für die Anbindung der unter anderem zu SC-Sportheim und Sportplatz und dem Bahnhaltepunkt führenden Dorfstraße beim Brückenneubau gerechnet werden.