Glasfaser-Versorgung Battweiler verlegt keine Leerrohre

In anderen Ortschaften der Region, so in Reifenberg oder Kleinsteinhausen, hatte die Ortsgemeinde bei jeglichen Straßenausbauarbeiten Leerrohre mitverlegen lassen. Warum Battweiler nicht rechtzeitig in die Puschen kam und die notwendigen Förderanträge für eine solche Vorgehensweise unterblieben, wurde am Sitzungsabend nicht erörtert. Der Ortsbeigeordnete Stefan Hlava stellte allerdings fest, dass eine Förderung fürs Mitverlegen von Breitbandleerrohren nicht mehr gängige Praxis sei. Von der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist noch im Januar 2023 ein entsprechender Antrag ans Ministerium geschickt worden. 80 Prozent an Förderung zu den Kosten hatte es zuvor gegeben.