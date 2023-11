SPD-Gemeindeverband Zweibrücken-Land David Betz bleibt an der Spitze

David Betz nannte keine Namen, doch jeder am Versammlungsort wusste, wer mit diesem Hinweis und den ergänzenden Sätzen gemeint gewesen ist. „Da strebt jemand auf der Sickingerhöhe in einer kleinen Ortschaft ständig Bürgerbegehren an, Kann Ortsbürgermeisterin Doris Schindler vom Treiben manches Populisten in Dellfeld ein Lied singen, greift ein Landtagsabgeordneter auf seiner Facebook-Seite zu den Mitteln des Populismus.“ Dinge, die sachliche Arbeit der Sozialdemokraten von Zweibrücken-Land mehr als nur erschwerten, so Betz.