Weitere Arbeiten geplant Brücke fertig, Verkehr fließt noch nicht

Mehr als 2,2 Millionen Euro lässt sich das Land Rheinland-Pfalz den Brückenneubau über die Schwalb in Hornbach zusammen mit der Fahrbahnerneuerung bei der Landstraße von Hornbach aus in Richtung Brenschelbach kosten. Soweit die Landstraße 479 auf westpfälzischem Gelände liegt, bekommt die Straße in den kommen den Wochen eine neue Fahrbahndecke. Die neue Schwalbbrücke ist für den Verkehr frei. Nutzt aber Berufspendlern und sonstigen Straßenbenutzern nicht viel, denn ein Passieren des Stadttores in Hornbach ist derzeit unmöglich. Voll gesperrt wegen der Torsanierung.