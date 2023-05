SV 1930 Großsteinhausen ehrte und wählte neu SVG ist stolz auf eine starke Gemeinschaft

Eine sehr umfangreiche Tagesordnung hatte der SV 1930 Großsteinhausen am vergangenen Freitagabend in seinem Sportheim zu bewältigen – war doch die letzte reguläre Mitgliederversammlung coronabedingt 2018, wie der Vorsitzende Sebastian Baqué, informierte. So galt es nach der Begrüßung der 52 anwesenden Mitglieder zunächst zahlreiche Ehrungen vorzunehmen beziehungsweise nachzuholen. Insgesamt wurden 50 Mitglieder für ihre Vereinstreue und ihr Engagement in 25, 40, 50, 60, 70 und sogar erstmalig 75 Jahren durch die Vorstandsmitglieder Sebastian Baqué, Heiko Weber und Julius Klotz ausgezeichnet.