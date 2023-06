Am Sonntag Streetfood-Festival in Dellfeld

Mit dem „Streetfood-Fest“ in Dellfeld wird also etwas zeitversetzt unter die verschiedenen feierlichen Aktivitäten der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ein Schlusspunkt gesetzt. Das jetzige „Streetfood“ soll ein Festival der Landfrauen sein und viele werden sich dafür richtig „ins Zeug werfen“, das ist gewiss. Insgesamt sind die Akteurinnen aus acht Landfrauenverein mit von der Partie und werden sich kulinarisch um die bestimmt große Besucherschar an diesem Wochenende auf dem Festplatz rund ums Dellfelder Bürgerhaus und im Haus selbst kümmern.