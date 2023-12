Projekt-Chor für Kinder Contwiger Weihnachtsengel gesucht

Am vergangenen Samstag nun trafen sich die „Contwiger Weihnachtsengel“ zum ersten Mal im evangelischen Gemeindesaal in der Bergstraße, direkt neben dem Kindergarten. Die Logopädin eröffnete mit dem Spiel „Wir singen unseren Namen“, bei dem die fast 15 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren nicht nur ihre Stimmen erproben, sondern sich zugleich kennenlernen konnten. Da der Advent in diesem Jahr besonders kurz ist, gilt dies auch für Vorbereitungszeit des neuen Projekt-Chores.