Ortsrat Wiesbach Mobilität per Fahrrad verbessern

Weiteres Thema war ein Antrag der SPD-Fraktion, den aber auch die CDU-Fraktion schon 2021 in ähnlicher Form vorgelegt hatte. Dabei ging es um die Realisierung eines Radweges zwischen Wiesbach, Humes und Uchtelfangen. „Ein solcher Radweg würde eine wichtige Verbindung für Radfahrer schaffen und die Mobilität in unserer Gemeinde verbessern“, so ein Argument. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Erreichbarkeit des Bio-Landwirtschaftsbetriebes der Familie Dörr. „Durch die Schaffung eines Radweges könnten die Besucher den Betrieb bequem und sicher mit dem Fahrrad erreichen. Dies würde nicht nur die Nachhaltigkeit fördern, sondern auch den regionalen Biomarkt stärken“, argumentierte der Antragsteller Karl Schmitt. Er führte weiter aus, dass die Prüfung der Realisierung eines Radweges folgende Aspekte berücksichtigen sollte: die Sicherheit der Radfahrer, insbesondere an der stark befahrenen L 141, die Anbindung an bestehende Radwege und Verkehrsinfrastruktur, die Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten des Projekts und die Zustimmung der betroffenen Grundstückeigentümer. Beide Anträge (der aktuelle SPD-Fraktionsantrag zur Schaffung eines Radweges als auch der CDU-Fraktionsantrag in gleicher Sache aus 2021) werden an die Verwaltung übergeben, verbunden mit der Bitte, das Projekt voranzutreiben.