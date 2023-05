Pfingstquack Käshofen hält die Tradition hoch

Ganz im Zeichen des Pfingstquacks stand der Pfingstmontag in Käshofen. Was in den beiden Jahren von Corona nicht möglich war, konnt nach der Wiederaufnahme im letzten Jahr auch heuer fortgesetzt werden. Mit ungebrochener Inbrunst und voller, kindlicher Lautstärke erklang der bekannte Leitspruch an diesem Pfingstmontag: „Quack, quack, quack – die Eijer sinn geback…“