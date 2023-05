Schon vor 8 Jahren Fall in Hornbach Geldautomat-Sprengung 2015: Die Täter sind immer noch frei

Nach der nächtlichen Sprengung des gemeinsamen Geldautomaten von Sparkasse Südwestpfalz und VR-Bank Südwestpfalz am 13. Mai in Hornbach sind die Täter noch nicht ermittelt. Derzeit gibt es auch keine Hinweise darauf, dass die am Dienstag in den Niederlanden festgenommenen überregionalen Automaten-Sprenger (ein Tatort war in unserer Region in Homburg) für andere Tatgen als 2021 und 2022 verantwortlich waren (wir berichteten).