Notfalls sogar Lieferservice Nach Empörungswelle: Sparkasse baut Geld-Angebot provisorisch aus

Darüber hinaus können Bargeldaus- und -einzahlungen in der Pirmasenser Bahnhofstraße und der Marienstraße in Pirmasens sowie in der Geschäftsstelle Schloßplatz in Zweibrücken täglich von 6 bis 23 Uhr vorgenommen werden. Die Zweibrücker Verlängerung von 18.30 Uhr war eigentlich schon für Mittwoch angekündigt, was aber an technischen Problemen scheiterte.