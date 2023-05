Ursache mutmaßlich bereits beseitigt Wasserschaden in der Kita Kleinsteinhausen

„Wir können das unmöglich so lassen, hier muss sich was tun“, stellte Martina Wagner in der jüngsten Ratssitzung fest. Fachlicher Rat ist gefragt, meinten auch die Ratsmitglieder. Dieser soll jetzt beim Architekturbüro Arnold und Partner aus Pirmasens eingeholt werden. Eine Ursuche für die gegenwärtigen Schäden im Flurbereich haben die verantwortlichen Kommunalpolitiker inzwischen auch bereits ermittelt: Es könnte das Druckwasser aus dem rückwärtigen Geländebereich sein, so Ortsbürgermeisterin Martina Wagner. Tatsache sei, so die Ortsbürgermeisterin im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur, dass sich Grundwasser über die Bodenplatte in die Hausbereiche habe drücken können. Zwar sei durch geeignete Maßnahmen dieser Umstand inzwischen unterbunden, trotzdem müssten jetzt als Folge auch die Schäden bei den Bodenbelägen beseitigt werden. Nägel mit Köpfen will jetzt die Gemeinde machen. So soll, damit umfassende Kenntnisse über die Untergrundbeschaffenheit zu bekommen sind, mit Kernbohrungen bis zur eigentlichen Bodenplatte des Kindergartens die Untergrundbeschaffenheit erkundet werden. Im Außenbereich sind bereits vier Brunnen angelegt, die inzwischen das anfallende Druckwasser abpumpen. Wie die Ortsbürgermeisterin den Ratsmitglieder darlegen musste, würden die Pumpen fast im Dauerbetrieb laufen, um das anfallende Druckwasser abzupumpen. Das Büro Arnold und Partner ist durch die Mitglieder des Ortsgemeinderates zudem beauftragt, alle Vorkehrungen zur Ursachenermittlung zu treffen. Zugleich sollen die notwendigen Folgearbeiten, wie etwa das Erneuern des Bodenbelags, ausgeschrieben werden um einen Kostenüberblick zu bekommen und die Schäden fachtechnisch beseitigen zu können.