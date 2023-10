Kleinsteinhausen sagt Ja Neuer Solarpark mit 17 Hektar Fläche

Was die Höhe der Gemeindevergütung angeht, machte der Vertreter von Prokon, Tobias Eßmann, entsprechende Angaben, schränkte allerdings im gleichen Atemzug ein, dass dies noch keine Zusage sein kann, weil die genaue Gebietsabgrenzung noch nicht feststehen würde. Der Projektbetreiber befinde sich noch in der Abstimmungsphase mit weiteren Grundstückseigentümern, von daher könnte sich die zu erwartende Einnahmesumme in beiden Richtungen entwickeln. Allerdings, die Größenordnung sei schon zutreffend.