Gedenktag für die Opfer von Krieg, Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft Ein Tag des stillen Gedenkens

Den Volkstrauertag als einen Tag des stillen Gedenkens an alle Opfer von Krieg und Gewalt, aber zugleich als einen Tag der Besinnung bezeichnete der Ortsbürgermeister von Bottenbach, Klaus Weber, in der Feierstunde auf dem Friedhof. Kriege, bewaffnete Konflikte, Terrorhandlungen, aber auch Populismus und Nationalismus veränderten das Weltgefüge zunehmend, stellte Weber fest. Neben den aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine und dem Gazastreifen, nannte er unter anderem auch Flüchtlingskrise, Energiekrise, Finanzkrise, Migration und Inflation als Konflikte mit weitreichenden Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft. Gerade in solch einer Situation sei es besonders wichtig, sich an das vergangene Leid zu erinnern und Verantwortung für Frieden zu übernehmen.