Zufrieden mit Unsere Grüne Glasfaser Ärger über unseriöse Internet-Werber

Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette rauft sich, bildlich gesprochen, die Haare. In den Sozialen Medien wird einmal mehr die „Suppe Glasfaser Contwig“ hochgekocht. Nicht verwunderlich, denn für die UGG sollte das Projekt Glasfasernetzaufbau Pilotprojekt sein. Dazu die Contwiger Ortsbürgermeisterin im Moment: „Ja, es bleibt dabei, wir hätten keinen besseren Partner als die UGG bekommen können. In 15 Monaten sind in Contwig und Stambach mehr als 40 Kilometer Leerrohre für Glasfaser verlegt worden, wurde die Möglichkeit geschaffen für mehr als 2400 Anschlüsse. Wenn wir zeitlich jetzt etwas ins Hintertreffen geraten, dann hat das mit dem Projekt in der Gesamtheit überhaupt nichts zu tun. Nicht umsonst laufen auch die Ausbauarbeiten in Wiesbach, Reifenberg oder Schmitshausen problemlos, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Telekom hatte die Chance, in der Bahnhofstraße ein Leerrohr für Glasfaser mitzuverlegen. Was war das Ende der Geschichte? Die Telekom hatte kein Interesse“, fasst Brinette zusammen.