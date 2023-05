Ehrenamtliche Helfer Wiesbacher werkeln an der Ortsmitte

Einen Dorfplatz mit vielfältiger Nutzung schaffen, lautet die Zielvorgabe. Offener Gewässerlauf, schattige Bäume, Spielbereiche für Kinder und Jugendliche. In der Talaue nahe der katholischen Dorfkirche in Wiesbach soll das alles realisiert werden. In Eigenleistung, versteht sich, denn zur Umsetzung der Ideen kann allenfalls für die Spielgeräte, Tische, Ruhebänke und Materialien Geld in die Hand genommen werden. Ortsbürgermeister Klaus Buchmann und die Ratsmitglieder haben sich längst damit abgefunden, dass gesteckte Ziele im Dorf nur erreichbar sind, wenn selbst an- und zugepackt wird. Dabei werden manche Planvorstellungen auch aufgegeben, wie etwa den Gewässerlauf noch mehr ans Tageslicht zu befördern. Dieser bleibt weiterhin teilweise eingezwängt unterirdisch lädt, aber dennoch stellenweise wie vorgesehen die Dorfjugend zum Spielen am sanft dahin plätschernden Gewässer ein.