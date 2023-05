Dellfelder Scheierfeschd Drei Tage lang „fescht gefeiert“

Kaum ein Durchkommen mehr in der Halle gab es am Samstagabend: Die Vorgruppe „7th S.O.N.“ aus Zweibrücken hatte mit eigenen Kompositionen und Cover-Hits schon ordentlich „Schwung in die Bude“ gebracht, bevor dann die neunköpfige Pfälzer Formation „Krachleder“ mit einer sehr breiten Mischung aus beliebten Klassikern und modernen Partyhits in traditionellen Lederhosen die Bühne rockte. Bis weit nach Mitternacht wurde in der einzigartigen Atmosphäre nach dem Motto der Zweibrücker Landjugend „Spaß hat, wer Spaß macht“ gesungen und getanzt, was Stimme und Beine hergaben. Das Wetter spielte optimal mit, sodass auch vor der Halle ausgelassene Partystimmung mit Open-Air-Charakter herrschte.