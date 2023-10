Ausbau in Kleinsteinhause Straße „Am Sportplatz“ fertig ausgebaut

Was den Ausbau der Dorfstraßen angehe habe die Ortsgemeinde noch jede Menge Arbeit vor der Brust, stellt die Ortsbürgermeisterin Wagner am Rande des Abnahmetermins fest und ist insgeheim froh darüber, dass derzeit kein neues Bauprojekt der Gemeinde und den Grundstückseigentümern als Beitragspflichtigen des wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages ins Haus steht. 33 Cent betrage im Augenblick der Beitrag für den Quadratmeter Beitragsfläche. Martina Wagner: „Vom Ausbau der Bürgersteige innerhalb der Ortsdurchfahrt mussten wir noch eine Kostensumme von rund 300 000 Euro finanzieren. Das Ausbauprogramm läuft noch bis zum Jahr 2026, dann wird es eine große Herausforderung für den Rat sein, das nächste Ausbauprogramm zusammen zu stellen. Die Bergstraße, der Kapellenweg, aber auch die Friedhofstraße, der Dusenbrücker Weg und weitere Straße drängen sich aufgrund ihres allgemeinen Ausbauzustandes für eine Erneuerung auf, doch die Belastung der Beitragspflichtigen muss dabei stets bedacht werden. Das ist aber eine Entscheidung, die der Rat in seiner Gesamtheit zu treffen hat“, sagt die Ortsbürgermeisterin.