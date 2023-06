DGH und Brandschutz „Müssen manche Kröte schlucken“

Doch zurück, denn die Käshofer mit Ortsbürgermeister Egon Gilbert haben genügend an der eigenen Suppe zu löffeln und konzentrieren sich ganz bewusst auf das, was vor Ort angepackt werden muss. So haben sich beispielsweise am Mittwochabend bei der Ratssitzung die Verantwortlichen dafür ausgesprochen, dass die „Altenstube“ vorerst weiterhin geschlossen bleibt. Ebenso wie das von der Bauaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz verfügt wurde. Egon Gilbert im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur: „Wir müssen manche Kröte schlucken, unser Blick geht allerdings nach vorn, denn wir wollen möglichst schnell aus dem gesamten Schlamassel herauskommen.“ Es gibt, das hat sich bei der Ratssitzung am Mittwoch gezeigt, zahlreiche neue Erkenntnisse, ohne allerdings schon eine abschließende Lösung in jedem Beanstandungspunkt, es sind deren fast 20, gefunden zu haben. Egon Gilbert: „Das Käshofer Dorfgemeinschaftshaus ist als Gebäude einfach die Seele des Ortes. Denken wir nur an die legendären Käshofer Kerwetage, denken wir nur an das Dorffest, welches wir zur Mitte des kommenden Monats wieder hier rund ums Dorfgemeinschaftshaus feiern. Die Vereine des Ortes sind hier zu Hause, die Tischtennissportler haben hier ihre Wettkampfstätte, ohne das Dorfgemeinschaftshaus können wir die Rollos runter lassen und einpacken. Bürger und Vereine finanzieren seit Jahren die Unterhaltung der Einrichtung und wenn sich jetzt aufgrund von neuen Vorschriften so viel Gravierendes geändert hat, dann müssen wir das halt umgehend auf die Reihe bringen, rechnen dabei allerdings mit der vollen Unterstützung der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.“