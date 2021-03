Saison-Vorbereitungen : Neuer Sanitätsraum fürs ConAqua

Im Warmfreibad „Con Aqua“ in Contwig muss dringend ein neuer Sanitätsraum her. Die Arbeiten dafür laufen auf Hochtouren. Ab Montag werden die betonierten Stellflächen der schon abgebauten Kleiderspinde entfernt. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Die ersten Bauarbeiter sollen bereits am kommenden Montag anrücken.

Bei Bürgermeister Björn Bernhard rannte Döring mit ihrem Anliegen offene Türen ein. In einem Gespräch bestätigte er die Notwendigkeit und meinte zum Ablauf der jetzt angelaufenen Maßnahme: „Die Sache ist nicht so weltbewegend, dass wir damit den Rat belästigen wollten. Ich gab dazu im Gremium Informationen, das Bauamt in unserem Haus hat die Planung übernommen, einen Großteil der Arbeiten verrichten wir in Eigenleistung. Was nicht selbst zu machen ist, wird von Dienstleistern verrichtet.“