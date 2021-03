Corona in der Südwestpfalz : Neu-Infektionen vor allem im Osten der Region

Südwestpfalz Die Veränderungen sind in den letzten Tagen eher gering. Wie die aktuellen Zahlen sind und in welchen Einrichtungen positive Tests gemeldet wurden.

Nach aktuellem Stand wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz 43 weitere positive Corona-Tests registriert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis Südwestpfalz mit einer Inzidenz von 100,2 und die Stadt Pirmasens mit einem Wert von 136,7 aktuell in der Alarmstufe rot ein. Zweibrücken liegt mit 32,2 positiven Corona-Tests pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weiter in der Warnstufe gelb.

Von den neuen Indexfällen waren zuvor bereits zehn Personen aus Pirmasens, vier Personen aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sowie jeweils eine Person aus den Verbandsgemeinden Rodalben, Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land als Kontaktpersonen ersten Grades (KP I) in häuslicher Quarantäne. Ein Kind aus der Integrierten Gesamtschule in Thaleischweiler-Fröschen sowie zwei Kinder aus der Kindertagesstätte Rappelkiste in Fehrbach wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Aufgrund ausreichender Hygienemaßnahmen sind in beiden Einrichtungen keine weiteren Maßnahmen erforderlich.