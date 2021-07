Badespaß im Saarpfalz-Kreis : Viele nutzen Sommerwetter für Freibad-Spaß

Homburg Nach coronabedingten Schließungen hat die Badesaison in den Freibädern verspätet begonnen. Ihren Wasserspaß lassen sich die Besucher aber nicht nehmen.

Endlich Sommer, endlich Sonne – endlich Schwitzen? Letzteres muss natürlich nicht sein. Wer möchte, geht ins Freibad. Zeit dürften viele ja jetzt haben. Wir sind mitten in den Sommerferien, das Wetter spielt mit und Abwechslung vom Dauerthema Corona ist ohnehin mehr als willkommen.

Der achtjährige Noah und sein vierzehnjähriger Bruder Elias toben durchs noch fast leere Becken im Homburger Koi-Bad. Zehn Tage machen die beiden mit ihren Eltern Ferien im Saarland. „Wir sind heute zum zweiten Mal im Koi. Was soll ich sagen, es ist einfach schön entspannt hier“, sagt Katrin Fechner, die vom Beckenrand aus beobachtet, wie ihre Söhne herumtollen. Die Sonne scheint, ein milder Wind sorgt für angenehme Kühle.

Görkem Piskalla sitzt auf ihrem großen Badetuch unter einem Sonnensegel und schaut ihrem dreijährigen Sohn Atilla beim Sandeln zu. „Gerade jetzt sind im Bad nicht so viele Leute. Da ist es leicht, den Kleinen im Auge zu behalten“, sagt die 28-Jährige. Sonja Fischer schätzt hingegen die Flexibilität: bei schlechterem Wetter könne man auch in den überdachten Innenbereich des Bades wechseln. Dieser durfte erst kürzlich wieder öffnen. „Das Koi ist mein Lieblingsbad. Nur das Testen vorab, ich bin mit meinem Enkel Neele hier, ist aufwendig“, sagt die 57-Jährige. Besucher sollten daher die geltenden Vorgaben für das Kombibad im Blick behalten (koi-homburg.de).

Der Freibad-Bereich des Homburger Bades ist schon länger wieder offen. „Tickets können an der Kasse gekauft werden, online muss man dafür nicht extra gehen“, erklärt Matthias Mann, Meister für Bäder- und Saunabetrieb im Koi. Wer baden möchte, muss entweder vorab in einem Formular seine Kontaktdaten angeben oder sich per Luca-App registrieren. Im Kassenbereich gilt Maskenpflicht, erst nach dem Umkleiden darf die Maske abgelegt werden.