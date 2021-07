Starkregen im Saarpfalz-Kreis : Volle Keller und überflutete Straßen

Homburg/Bexbach/Kirkel/St Ingbert Starkregen sorgte am Samstagabend für viele Feuerwehr-Einsätze im Saarpfalz-Kreis.

In Kirkel war die Feuerwehr im gesamten Gemeindegebiet unterwegs, sagte Kai Dörner, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Wehr. Insgesamt 18-mal musste die Feuerwehr helfen. Auch hier standen Straßen unter Wasser. Der Regen habe an etlichen Stellen, gerade in den Senken, Schmutz angeschwemmt, der dann die Ablaufschächte verstopfte. Das war unter anderem in Altstadt in der Homburger Straße der Fall, wo sich unter einer Brücke Wasser gesammelt hatte, betroffen waren beispielsweise stellenweise auch die Ortsstraße sowie weitere Straßen in Limbach und Kirkel-Neuhäusel. Überall in der Gemeinde mussten zudem Keller ausgepumpt werden, so Dörner, in denen das Wasser Schäden hinterließ wie aufgequollene Böden und abgesprungen Fliesen. Da werde das Aufräumen für die betroffenen Menschen sicher noch Tage und Wochen dauern. Das sei aber nicht vergleichbar mit den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen. Insgesamt habe es bis 23 Uhr gedauert, bis die Feuerwehr Kirkel alle Einsätze abgearbeitet hatte, sagte Dörner. Begonnen hatte der heftige Regen gegen 19.30 Uhr, gut eine halbe Stunde lang sei dann relativ viel Wasser in kurzer Zeit heruntergekommen.