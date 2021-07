Dokumentarfilm in St. Wendel : Film über Leo Kornbrust auf Videoleinwand

St Wendel Kreisstadt St. Wendel zeigt am Mittwoch eine Dokumentation über ihren kürzlich verstorbenen Ehrenbürger.

Der St. Wendeler Bildhauer Leo Kornbrust, Ehrenbürger der Kreisstadt St. Wendel, ist im Alter von 91 Jahren gestorben (wir berichteten). Ihm zu Ehren zeigt die Stadt St. Wendel am Mittwoch, 28. Juli, um 19.30 Uhr am Fruchtmarkt einen Dokumentarfilm über sein Lebenswerk. Alle Bürger sind zu dieser Premiere geladen, teilt eine Sprecherin der Stadt St. Wendel mit.

„Der Film ist eine Hommage an eine große Persönlichkeit, die das Stadtbild prägte, wie keine andere und ein Zeichen setzte für den Frieden in der Welt. Die künstlerische Gestaltung der Altstadt unter anderem mit dem Kunstwerk ‚Pyramide’ geht auf Leo Kornbrust zurück – und dort, am Ort seines Schaffens werden wir den Film auf einer großen LED-Videoleinwand ausstrahlen“, so Bürgermeister Peter Klär (CDU). Einlass zu der Filmschau ist ab 19 Uhr.