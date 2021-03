Fotorätsel für große und kleine Kinder in Althornbach, Dietrichingen, Hornbach und Mauschbach : Osterhasen-Suchaktion im Hornbachtal

Althornbach/Dietrichingen/Hornbach/Mauschbach „Wer findet den Standort unserer Osterhasen, die am 20. März durch Althornbach, Dietrichingen, Hornbach und Mauschbach gehoppelt sind?“

Ei­ne originelle und auch fotografisch sehr attraktiv gestaltete österliche Mitmach-Aktion hat die CDU Hornbachtal gestartet. Die Aufgabe lautet: „Wer findet den Standort unserer Osterhasen, die am 20. März durch Althornbach, Dietrichingen, Hornbach und Mauschbach gehoppelt sind?“ Für die Finder gibt es eine Belohnung: nämlich einen Schokohasen inklusive Lieferung am Ostersamstag.

Christdemokrat Dominic Arenth hat die Osterhasen in jedem der vier Orte des CDU-Ortsverbands Hornbachtal an jeweils drei verschiedenen Stellen fotografiert und am Samstag auf der CDU-Facebookseite veröffentlicht (www.facebook.com/CDUHornbachtal). Wer bei der Aktion mitmachen möchte, muss in einem der genannten Hornbachtal-Orte wohnen und bis Karfreitag, 2. April, 18 Uhr, eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail mit einem eigenen Foto eines Standorts eines der Osterhasen-Originalfotos senden. Die CDU erklärt: „Auf dem Foto muss erkennbar sein, wo unsere Osterhasen am 20. März 2021 saßen. Ein Standort genügt, Ihr müsst nicht alle drei Standorte aufsuchen!“ Wer einen Schoko-Osterhasen bekommen möchte, sollte natürlich auch seine Adresse angeben, damit die CDU ihn am Samstag vor die Haustür stellen kann.