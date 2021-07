Stadtrat Hornbach : Heimatnahes Wohnen für Senioren

Oberhalb des Wasgau-Einkaufsmarktes (Bildmitte links) könnten Pläne zum Wohnen für ältere Menschen realisiert werden. Beim Pläneschmieden sollen vielleicht künftige Bewohner mitreden können. Es sind verschiedene Infoveranstaltungen vorgesehen. Foto: Norbert Schwarz

Hornbach Der Hornbacher Rat will mit einem Beratungsunternehmen Pläne für eine Einrichtung in der Stadt schmieden.

Das Älterwerden für die Menschen im Süden der Verbandsgemeinde soll eine zentrale Stätte bekommen in der Klosterstadt Hornbach. Einen passenden Platz dafür, in südlicher Hanglage noch dazu, gibt es. Was den Hornbacher Stadtrat umtreibt ist die Frage nach dem Wie für eine zentrale Stätte des Älterwerdens. Seit Jahren entwickeln sich dazu verschiedene Formen. Vom altbekannten Alten-und Pflegeheim, heute gern als Altenresidenz bezeichnet, bis hin zum Wohnen im Grünen unter Gleichaltrigen. Nach dem richtigen Weg suchen die Stadtratsmitglieder querbeet. Beim Auskundschaften des richtigen Weges soll das Beratungs-Unternehmen Fries Pate stehen.

Geschäftsführer Sven Fries, promovierter Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler und Janina Grunenberg mit dem Master für Stadt und Regionalentwicklung in der Tasche, stellten im Stadtrat am Montagabend ihre Ideen vor. Bereits in seinen einleitenden Worten erinnerte Stadtbürgermeister Reinhold Hohn daran, dass bei den Kommunalwahlen 2019 alle im Stadtrat vertretenen Parteien sich dem Thema „Älterwerden im Hornbachtal“ verschrieben hatten. Der Stadtbürgermeister dazu nochmals im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur: „Schon jetzt sollen Ideen im Norden der Verbandsgemeinde (Kleinbundenbach) reifen, die Menschen beim Älterwerden zusammen führt. In Contwig hat das Diakoniezentrum Pirmasens mit dem Haus Sarepta bereits eine Einrichtung geschaffen, eine weitere Sommerresidenz soll dort dazu kommen, die Diakonie hat zudem weitere Pläne für Contwig. Wir hier im Hornbachtal haben uns das schon vor Jahren vorgenommen, wir in der Klosterstadt sind ein zentraler Ort für die Menschen von Rimschweiler bis nach Riedelberg. Zusammen mit der Beratungsgesellschaft soll jetzt der bestmögliche Weg zum Älterwerden in Hornbach und Umgebung herausgefunden werden.“ Aus eigener Kenntnis weiß Stadtbürgermeister Reinhold Hohn dass schon jetzt viele Bürger auch aus dem Süden der Verbandsgemeinde in Einrichtungen leben, die von ihrem früheren Lebensmittelpunkt Hornbachtal entfernt sind.

Mit dem Beratungsunternehmen an der Seite soll jetzt ein passendes Konzept erarbeitet werden – die Entscheidung für die Zusammenarbeit fiel im nicht-öffentlichen Sitzungsteil. Eines, das auch die Möglichkeiten schafft, für die Einrichtung die passenden Fördergelder zu generieren. Mit dem Schaffen eines Bebauungsplanes sieht Stadtbürgermeister Reinhold Hohn einen ersten Schritt in die richtige Richtung, denn ohne rechtliche Grundlage sind Investoren nicht erreichbar.

Die Frage nach Fördermitteln treibt aus das SPD-Stadtratsmitglied Jürgen Sauter um, worauf der künftige Beratungspartner Sven Fries meinte, dass auf dem Weg zum Ziel sich viele Möglichkeiten auftun würden. Der Erste Stadtbeigeordnete Helmut Weiske erinnerte daran, dass nach dem Kenntnisstand aus früheren Umfragen ein Bedarf aus Hornbach und den Menschen in der Region Hornbachtal durchaus zu verzeichnen sei.

Reinhold Hohn merkte zudem an, dass auch Kontakte zur Investorenseite schon geknüpft seien, wollte jedoch in der Sache selbst sich nicht weiter konkretisieren. Mit einem gewissen Faustpfand könnte die Stadt aber jetzt schon „wuchern“. Oberhalb des Wasgau-Marktes gebe es Gelände, welches mit der eingeleitet Baulanderschließung zum Wohnen miterschlossen werden kann. Hohn zum Pfälzischen Merkur: „Wenn wir noch zehn Jahre warten, ist der Zug abgefahren. Die Pflege im Alter, das Wohnen altersgerecht in allen denkbaren Formen, das sind derzeit die zentralen Themen, auch für die Menschen hier.“

Der Bedarf für eine öffentliche Toilettenanlage ist beim Wohnmobilstellplatz, dem Kinderspielplatz und der Zuwegung zum Premiumwanderweg „Paradiesgartenweg“ offensichtlich und im Stadtrat Hornbach unbestritten. Wie Stadtbürgermeister Reinhold Hohn erklärte, ist die Finanzierung eines solchen Projektes gesichert, die Standortfrage zudem geklärt. Bei der Diskussion im Stadtrat wurde auch das Schaffen einer Duschmöglichkeit angeregt. Deren Integration bei der öffentlichen Toilette soll jetzt geprüft werden und in die Planung einfließen.