Wo mag unsere Fotografin nur das heutige Motiv aufgespürt haben?

Brunnen gibt es in den Orten der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land so einige. Aber mit Sicherheit selten einen, der optisch direkt aus dem Märchenbuch entsprungen sein könnte, wie dieser? Doch wo befindet er sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.