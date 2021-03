Bürgermeisterwahl in Contwig : Brinette bietet der SPD Zusammenarbeit an

Brinette bietet der SPD Zusammenarbeit an

Bürgermeisterwahl in Contwig

Mit dem Ausleeren der Urnen begann am Sonntag ein spannender Wahlabend in Contwig. Foto: Norbert Schwarz

Schon in zwei Wochen könnte die neue Ortsbürgermeisterin von Contwig in ihr Amt eingeführt werden.

Contwig (cos) Die CDU-Hochburg Contwig hat bei der Ortsbürgermeister-Wahl erneut dem Ansturm eines sozialdemokratischen Kandidaten Stand gehalten. Klar, dass das bei den Schwarzen im Ort und in der Verbandsgemeinde für Begeisterung gesorgt hat. Aber auch Anerkennung für das Abschneiden des SPD-Kandidaten David Betz ist zu hören.

Verbandsgemeinde-Bürgermeister Björn Bernhard (CDU) nimmt sich davon nicht aus. Wenngleich er sich zunächst einmal riesig über den Erfolg von Nadine Brinette freut. Und über den des CDU-Wahlkreiskandidaten Christoph Gensch. „Ich finde als Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes, solche Zeichen müssen endlich auch in Mainz erkannt werden. Mit seinem politischen Engagement, seiner Art mit den Menschen umzugehen gelingt es ihm, diese mitzunehmen im positiven Sinn, wie die Abstimmungsergebnisse im gesamten Wahlkreis deutlich machen“, so Bernhard. Dass mit Christof Reichert und Marcus Klein zwei zweitere CDU-Bewerber das Direktmandat gewannen, runde das Bild insgesamt positiv ab.

Bernd Sefrin aus Contwig, Gemeindebediensteter und für die CDU Mitglied im Verbandsgemeinderat, ist einer, der aus seiner parteipolitischen Einschätzung keinen Hehl macht, andererseits nicht stur durch die Parteibrille schaut. „David, halte dich an mich, ich zähle nur Stimme für Dich aus…!“, begrüßte er am Wahlabend den SPD-Kandidaten. Von einer „engen Kiste“ sprach Bernd Sefrin gleich um 18.15 und sein weiterer Kommentar 30 Minuten später war gar: „Eindeutig für David Betz.“

Wahlhelfer Christian Ernst hatte im Bezirk 101 die beiden Stimmenbündel Brinette-Betz direkt vor sich, per Händedruck versuchte er ohne exakte Auszählung zu ermitteln, wer vorn lag. Am Schluss waren es in diesem Bezirk, zu welchem die Wohnortstraße von David Oliver Betz und das Neubaugebiet Bohnrech mit seiner letzten Erweiterung zählen, gerade einmal acht Stimmen mehr für die spätere Wahlsiegerin Brinette.