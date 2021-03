Grünen-Chef Fred Konrad kritisiert Kreisverwaltung Südwestpfalz : „Arbeiten wie vor 40 Jahren“ im Gesundheitsamt

Südwestpfalz Grünen-Kreistagsfraktionschef Fred Konrad fordert schnelleren Ersatz veralteter Software im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Die steigenden Inzidenzwerte im Landkreis Südwestpfalz sieht der Grünen-Fraktionssprecher im Kreistag, Fred Konrad, als besorgniserregend an. Noch mehr beunruhigt ihn jedoch, dass das Gesundheitsamt „wie vor 40 Jahren“ arbeite. Diese Aussage dürfte diesen Montag im Kreistag (ab 15.15 Uhr in der IGS-Sporthalle Thaleischweiler-Fröschen) für Brisanz sorgen. Da will nämlich Landrätin Susanne Ganster (CDU) über die Corona-Pandemie informieren.