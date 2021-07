Hilfstransport nach Ahrweiler : Spenden für Flutopfer können in Thailen abgegeben werden

Rappweiler/Thailen Am Samstag können die Spenden für die Flutopfer in Ahrweiler in der ehemaligen DRK-Halle in Thailen abgegeben werden.

Die von der Unwetterkatastrophe im nachbarlichen Rheinland-Pfalz betroffenen Familien und Menschen brauchen Unterstützung und Hilfen beim Wiederaufbau, vornehmlich im Raum Ahrweiler, wo die größten Schäden entstanden sind. Das hat auch Joachim Schmitt aus Rappweiler veranlasst, einen Hilfstransport auf die Beine zu stellen. Nun bittet er auf diesem Wege um Unterstützung. „Ich bin Rentner und habe, seit ich denken kann, ein Helfersyndrom. Die Flut-Katastrophe hat mich sehr berührt. Von daher ist es mir ein besonderes Anliegen, einen solchen Transport zu organisieren“, sagt Schmitt zu seinem Angebot, das er bereits in die Wege geleitet hat.

Zunächst konnte er einige freiwillige Helfer um sich scharen, die ihn bei der Sortier-Arbeit vor Ort unterstützen. Seitens der Gemeindeverwaltung Weiskirchen ist ihm und seiner Sammel-Hilfs-Aktion die ehemalige DRK-Halle in Thailen als Umschlag- und Ladeplatz zur Verfügung gestellt worden. Auch die Firma PMT in Weiskirchen beteiligt sich und stellt einen Lastwagen zur Verfügung, der nach Ahrweiler fahren wird. Für den Kraftstoff sorgt die Firma Hero in Rappweiler, bei Bedarf auch noch mit einem weiteren Transportfahrzeug.

Vornehmlich gesammelt werden Baby-Nahrung, die nicht warm gemacht werden muss, Lebensmittel, vorrangig in Dosen, die nicht gekühlt werden müssen, dazu Wasser in Pet-Flaschen, geladene Handys, Powerbanks, Taschenlampen, Stromaggregate, Arbeitsgeräte, Werkzeuge aller Art sowie Schuhe und Stiefel. „Bitte kein Sperrmüll und keine Kleider“, lässt Schmitt wissen.