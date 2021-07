Zweibrücken-Land : Keine Entscheidung zu Windparks

Zweibrücken-Land Bevor sich der Verbandsgemeinderat erneut mit dem Thema befasst, sollen erst weitere Gespräche geführt werden.

(cos) Die Frage, wie sich Zweibrücken-Land nach der Niederlage vor dem Verwaltungsgericht in Sachen Windparks aufstellen will, bleibt weiter offen. Ein Treffen der Verwaltungsspitze und der Spitzen der Rats-Fraktionen am Mittwoch brachte nach Angaben von Verbandsgemeinde-Bürgermeister Björn Bernhard keine eindeutige Richtungsentscheidung. Die Verantwortlichen stehen vor der Entscheidung, ob sie das Flächennutzungsplan-Verfahren erneut durchlaufen wollen – unter Beachtung der Fehler, die nach Ansicht des Oberverwaltungsgerichtes Koblenz beim letzten Mal gemacht worden waren. Oder ob sie es den Betreibern von Windkraftanlagen überlassen, sich mit einer Baugenehmigung nach den Vorgaben des Bundes Immissionsschutzgesetzes (BImschG) in jedem Einzelfall eine Baugenehmigung einzuholen.