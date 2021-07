So wird unser Wetter : Einige schöne Sommertage für Balkonien-Urlauber

Die Merkur-Wettervorhersage für die Region Zweibrücken für die kommenden Tage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Agne

Am Rande des Hochs über den Britischen Inseln verbleiben wir zunächst in einer angenehmen Luftströmung. Bis Wochenmitte verstärkt sich das Hoch noch etwas und breitet sich weiter über Mitteleuropa aus. Mit reichlich Sonnenunterstützung heizt sich die Luftmasse in unserer Region somit weiter auf. Am Wochenende macht sich dann voraussichtlich ein von der Biskaya bis nach Deutschland vordringendes Tief mit Regen- und Gewitterwolken bemerkbar, wonach die Temperaturen sinken.

Montag: Abgesehen von einigen durchziehenden lockeren Wolkenfeldern scheint verbreitet die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber im angenehmen sommerlichen Bereich. Dazu kann der Nordostwind zeitweise etwas auffrischen.

Dienstag: Von morgens bis abends strahlt die Sonne vom heiteren Himmel. Nach einer erfrischenden Nacht wird es bis zum Nachmittag wieder angenehm warm.

Mittwoch: Wieder verwöhnt uns die Sonne von einem wolkenlosen oder nur leicht bewölkten Himmel. Die Temperaturen bleiben bei einem leicht bis mäßig spürbaren Nordostwind erträglich.

Donnerstag: Es wird nochmals sehr freundlich mit reichlich Sonnenschein und nur wenigen harmlosen Wolken. Die Temperaturen steigen etwas an.

Weiterer Trend: Am Freitag steigt nach freundlichem Beginn die Schauer- und Gewitterbereitschaft im Tagesverlauf deutlich an. Zuvor wird es sehr warm. Am Samstag brauen sich in schwül-warmer Luft neue teils kräftige Regengüsse und Gewitter zusammen. Punktuell drohen auch wieder Unwetter. Am Sonntag bringen in kühlerer Luft dichtere Wolken noch einige kleinere Schauer.