Mauschbach und Reifenberg : Keine Experimente beim Wald

Mit der Zertifizierung des Baumbestandes ist Mauschbach (vorn links Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben) in der jüngsten Vergangenheit sehr gut gefahren. Foto: Norbert Schwarz

Mauschbach/Reifenberg Mauschbach will keine Privatfirma mit der Bewirtschaftung betrauen, Reifenberg ist froh über den geringen Fichten-Anteil.

Von Norbert Schwarz

Forstreviere im Bereich des Forstamtes Westrich werden neu geordnet. Weil das Land keine zusätzlichen Forstbeamten einstellt, müssen die Reviere logischerweise vergrößert werden. Im südwestlichen Teil des Forstamtsbezirks Westrich ist davon auch Mauschbach als Gemeinde mit wenig Waldbesitz betroffen. Erneut musste nunmehr der Rat über eine Zustimmung befinden. Das gesetzlich vorgeschriebene Einvernehmen mit den Betroffenen Gemeinden sei nicht hergestellt, ließ das Forstamt wissen.

„Wir sind bisher mit der Betreuung gut gefahren. Es ist in unser aller Interesse, dass wir nicht dem Beispiel der Stadt Hornbach oder unserer Nachbargemeinde Dietrichingen folgen. Wir wollen weiter eine staatliche Waldbetreuung“, merkte Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben bei der jüngsten Ratssitzung an als es galt, erneut zum Thema Gemeindewald und Zustimmung zu den neuen Revierzuschnitten Stellung zu beziehen. Krippleben erinnerte daran, dass man das bereits vor einem Jahr beschlossen habe.

Krippleben erstattete jetzt zudem darüber Bericht, was für dieses Jahr im Gemeindewald an Holz eingeschlagen wurde. Es seien rund 300 Festmeter geworden, die inzwischen auch verkauft seien. Die Brennholzabgabe spiele in Mauschbach noch immer eine Rolle, aus dem Gemeindewald könnte wie bisher der Bedarf an Brennholz gedeckt werden, so Bernhard Krippleben. Die Erträge aus dem Holzeinschlag seien weiterhin leicht positiv. Sämtliche Kosten ließen sich abdecken, es bliebe meist ein gutes Plus übrig, stellte der Ortsbürgermeister bei seiner Übersicht fest. Auch für dieses Forstwirtschaftsjahr sei mit einem Plus von etwa 3500 Euro zu rechnen.

Der Gemeindewald in Reifenberg ist ein Wirtschaftsfaktor, 600 Festmeter sollen nach dem Forstwirtschaftplan 2021 eingeschlagen werden, wie der zuständige Revierförster Hermann Gries aus Knopp-Labach in der jüngsten Gemeinderatssitzung (wir berichteten teilweise) den Ratsmitgliedern und Zuhörern vortrug. Weil der Preis für Buchen und Eichen stabil blieb, kann auch mit einem guten Verkaufsergebnis wohl gerechnet werden. Den geringen Fichtenbestand im Gemeindewald insgesamt apostrophierte Gries deshalb auch als einen „Glücksfall“ im gewissen Sinn, denn der allgegenwärtige Borkenkäfer fand in Reifenberger Waldungen kaum eine Heimat.