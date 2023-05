Handball Michel, Stauch, Bernt und Graff spielen für die Zweibrücker SG

Moritz Michel trug lange Jahre das Trikot des SV 64. Für ihn wird der Sprung in die Spielgemeinschaft daher auch eine Art Rückkehr sein. „Ich habe der VTZ schon sehr früh für die nächste Saison zugesagt“, berichtet Michel, der in dem Projekt zwischen den beiden Zweibrücker Vereinen eine große Chance sieht. Nicht nur im Hinblick auf den Aktiven-Bereich, sondern vor allem auch in der Jugendarbeit, wo er selbst aktiv ist – und es auch bleiben wird. Zusammen mit VTZ-Urgestein Philip Wiese wird er die E-Jugend der SG trainieren. Bei den Herren ist er kommende Saison erst einmal in der zweiten Mannschaft in der Saarlandliga eingeplant. Dort würde er gerne vorne mitspielen.