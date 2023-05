Amateurfußball Party-Marathon bei den Palatia-Kickern

Die Spieler von Palatia Contwig wurden am Pfingstsonntag so richtig nass gemacht. Da war das Heimspiel in der Fußball-A-Klasse gegen den SV Hochstellerhof allerdings schon zu Ende. Und der Party-Marathon der Rot-Weißen begann. Kilian Gilbert hatte offenbar Sorge, dass seine Mitspieler dehydrieren und verteilte spendabel Sektduschen. Andere Palatia-Akteure lagen sich in den Armen. Denn die Contwiger hatten sich ihren Traum erfüllt. Durch den 8:2 (5:1)-Heimerfolg gegen Hochstellerhof ist die Palatia Meister – und steigt erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Bezirksliga Westpfalz auf. Dort winken kommende Saison spannende Lokalduelle gegen den SV Battweiler und die SG Knopp Wiesbach.