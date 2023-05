Fußball-Regionalligist FC Homburg Die Grün-Weißen würden gerne nachsitzen

Es besteht aber noch eine Restchance, dass die Homburger die Runde doch noch mit einem Erfolg abschließen können. Sollte Drittligist 1. FC Saarbrücken nach der SV Elversberg den direkten Sprung in die 2. Bundesliga schaffen – oder zumindest den Relegationsrang erreichen – wären beide automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert. Somit käme es zu einem Entscheidungsspiel um einen dritten saarländischen DFB-Pokal-Platz zwischen den unterlegenen Saarlandpokal-Halbfinalisten SV Auersmacher und FC Homburg. Die Homburger müssten also nachsitzen – würden das mit dem DFB-Pokal vor Augen aber sicher nur zu gerne tun. Gelingt dem FCS der direkten Aufstieg, fände die Partie der Homburger gegen Auersmacher übrigens schon am Dienstag ab 18.30 Uhr am Kieselhumes in Saarbrücken statt. Erreicht Saarbrücken die Relegation, trifft der FCH am Samstag, 3. Juni, ab 16.15 Uhr im Dillinger Parkstadion auf den SVA – im Rahmen des „Tag der Amateure“ mit bundesweiter Livekonferenz in der ARD.